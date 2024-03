Indian Wells: Sinner nella parte bassa del tabellone con Alcaraz

Sorteggio impegnativo per Jannik Sinner a Indian Wells, Masters 1000 in programma dal 6 al 17 marzo negli Usa. L'azzurro si trova nella parte basse del tabellone, quella opposta a Novak Djokovic, e potrebbe incontrare Carlos Alcaraz in una eventuale semifinale. Il numero 3 del ranking Atp esordirà al secondo turno contro il vincente tra l'australiano Thanasi Kokkinakis e l'americano Marcos Giron. Agli ottavi potrebbe ritrovare lo statunitense Ben Shelton. A Indian Wells si registra il rientro di Rafa Nadal: lo spagnolo, non più testa di serie a causa della lunga assenza dai campi per infortunio, esordirà al primo turno contro il canadese Milos Raonic. Al secondo turno potrebbe già incontrare un ostico Holger Rune. Il numero uno al mondo, Djokovic, sarà impegnato a partire dal secondo turno contro uno tra l'australiano Vukic e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Non particolarmente fortunati i sorteggi degli altri italiani. Matteo Arnaldi andrà in campo al debutto contro il francese Lucas Van Assche per poi ritrovarsi eventualmente contro Carlos Alcaraz. Lorenzo Sonego affronterà subito Miomir Kecmanovic. Flavio Cobolli se la vedrà con lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Fabio Fognini, che ha ricevuto una wild card, sfiderà lo Bernabè Zapata Miralles. Lorenzo Musetti inizierà dal secondo turno ed esordirà contro con il vincente tra l'olandese Botic van de Zandschulp e il canadese Denis Shapovalov.