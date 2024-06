Infantino, condanna tifosi del Valencia è "un passo positivo"

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha definito "un passo positivo" la condanna in Spagna di tre tifosi del Valencia a otto mesi di carcere per insulti razzisti nei confronti del giocatore brasiliano Vinicius. "Sono soddisfatto di vedere l'azione ferma e la sentenza decisa dalle autorità spagnole in relazione al comportamento razzista contro Vinicius (...). È un passo positivo", ha scritto Infantino sul proprio account Instagram. "Come ho chiaramente ribadito al recente Congresso Fifa di Bangkok, non possiamo più accettare ciò che accade negli stadi e sui campi - ha aggiunto - Il nostro messaggio a coloro che ancora si comportano in modo razzista nel calcio: +non ti voglio+ Queste persone devono essere escluse, non fanno più parte della nostra comunità né del calcio". Il presidente della Fifa ha aggiunto che si sta battendo per "il riconoscimento del razzismo come reato penale" in tutti i paesi del mondo, e dove è già così, come in Spagna, per "processi con la severità che "meritano".