Innerhofer, nessuna frattura, solo ferita al polpaccio

Solo una ferita per Christof Innerhofer dopo la brutta caduta sulla pista Stelvio, a Bormio, in SuperG. Le lastre hanno escluso ogni tipo di frattura o altro problema fisico. La diagnosi è dunque quella di una ferita al polpaccio, che sarà presto suturata; poi l'azzurro potrà rientrare a casa. La Federazione Italiana Sport Invernali ha fatto sapere che Innerhofer rimarrà comunque in contatto con la commissione medica Fisi per il decorso post operatorio.