Inter: Acerbi, ho giocato con la pubalgia ma posso recuperare

Conquistato lo scudetto con l'Inter, ora Francesco Acerbi punta il mirino verso l'obiettivo Europei 2024 con l'Italia. Il difensore nerazzurro potrebbe così saltare le ultime gare di campionato, anche perché alle prese con la pubalgia negli ultimi mesi. "La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia, per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia", ha scritto Acerbi sul suo profilo Instagram. "Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni", ha concluso il difensore nerazzurro, pubblicando anche una bandiera dell'Italia a chiudere il suo post.