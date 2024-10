Inter: assemblea soci approva il bilancio 2024, rosso di 38 mln

L'Assemblea degli Azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2024. In particolare, l'esercizio si è concluso con una forte riduzione delle perdite rispetto all'anno fiscale 2022/23, che passano da 85 a 36 milioni di euro, con un decremento pari a circa 50 milioni. Il fatturato complessivo per la stagione si attesta a 473 milioni, record storico per il club, evidenziando un aumento dei ricavi di circa 48 milioni, mentre i costi di produzione restano pressoché stabili rispetto all'anno precedente, per un totale di 464,5 milioni di euro. Diretta conseguenza di questi andamenti è un aumento netto del valore della produzione per 9 milioni, rispetto a una perdita di 40 milioni nello scorso esercizio. Inoltre, il fondo Oaktree (proprietario del club nerazzurro dallo scorso maggio) nel primo trimestre dell'esercizio 2024/25 ha completato una operazione di ricapitalizzazione per complessivi 47 milioni, di cui 44 milioni attraverso dirette iniezioni di cassa e 3 milioni attraverso la conversione dell'ultima quota residua di finanziamenti soci. "Gli investimenti da parte dell'Azionista di Maggioranza dimostrano l'impegno verso il raggiungimento della stabilità finanziaria e operativa del Club, a sostegno del più alto livello di performance dentro e fuori dal campo", ha concluso l'Inter in una nota.