Inter, Cuadrado operato, stop di almeno 3 mesi.

L'esterno dell'Inter Juan Cuadrado è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. Come reso noto dal club nerazzurro, l'operazione è stata eseguita dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia ed è andata a buon fine. Per il giocatore colombiano seguirà un programma di riabilitazione nelle prossime settimane, durante il quale dovrebbe rimanere lontano dai campi per almeno tre mesi.