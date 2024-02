Inter, Frattesi ko e salta la Roma

Davide Frattesi va verso il forfait per la sfida di sabato dell'Inter contro la Roma. Il centrocampista nerazzurro infatti si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra, come reso noto dal club. "Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", ha aggiunto la società in una nota.