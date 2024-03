Inter: Inzaghi, commessa solo una leggerezza sul gol

"Diciamo che c'è un po' di delusione soprattutto per la partita fatta dai ragazzi. Il Napoli è una squadra con tantissima qualità, siamo stati bravi nel primo tempo e abbiamo fatto un inizio ripresa molto buono. Abbiamo commesso solo la leggerezza che ci è costata il gol ma abbiamo vinto dieci volte nelle prime dieci del 2024, c'è delusione perché il Napoli è stato ordinato ma Sommer è stato inoperoso". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Napoli. "Veniamo da una settimana da cerchio rosso sul calendario. Ma stasera - ha proseguito Inzaghi , intervistato da Dazn - ho fatto i complimenti ai ragazzi, siamo tornati alle 5.30 di giovedì da Madrid e abbiamo avuto un giorno e mezzo per preparare la gara. Siamo delusi per i tifosi che ci hanno riservato un'accoglienza da brividi, volevamo dedicare loro una vittoria - ha proseguito -. Siamo abituati a sentir parlare delle cose negative, abbiamo una bella corazza ormai. Mancano nove partite, 27 punti, dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione".