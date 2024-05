Inter: Inzaghi, spero e credo di poter annunciare presto rinnovo

"Spero e credo di poter annunciare presto il rinnovo" come allenatore dell'Inter. "Ho trovato un ambiente perfetto per poter lavorare. I risultati che abbiamo ottenuto non sono casuali ma frutto della professionalità di tutta l'organizzazione e ovviamente del gruppo solido che si è creato con i giocatori". Così, Simone Inzaghi, a margine della premiazione nel salone monumentale di Palazzo Gotico da parte del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, per essere stato il primo tecnico piacentino ad aver vinto lo scudetto di Serie A.