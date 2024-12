Inter: Inzaghi, unico rammarico aver preso gol

"L'unico è rammarico è aver preso quel gol. La squadra non lo meritava per la cattiveria e l'attenzione che aveva messo in campo per 94 minuti. Abbiamo interpretato bene primo e secondo tempo, sono soddisfatto dei ragazzi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, parlando a Dazn dopo la vittoria contro il Parma. "Lautaro deve continuare a lavorare come fatto: ha fatto un ripiegamento al 90esimo e sono contento della sua prestazione, da capitano che fa da esempio. Spiace non sia riuscito a segnare - ha aggiunto -. Darmian? Stavamo parlando del gol preso perché era incavolato dell'autogol. Ma l'errore è partito a monte e in quell'azione lui probabilmente è il meno colpevole di tutti. Barella? Nicolò è un giocatore straordinario, l'anno scorso ha fatto meno gol ma è la stagione migliore che ha fatto anche se ha fatto meno gol e meno assist".