Inter: risentimento muscolare, De Vrij out con l'Empoli

L'Inter dovrà fare a meno di Stefan De Vrij per la sfida di lunedì prossimo contro l'Empoli. Il difensore olandese, che si è infortunato in nazionale, oggi si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra che, spiega il club nerazzurro, "sarà rivalutato tra qualche giorno". Il centrale non sarà quindi a disposizione per la gara con i toscani e potrebbe recuperare per la trasferta di Udine dell'8 aprile. Chi invece potrebbe recuperare per la sfida di lunedì con l'Empoli è Yann Sommer: anche il portiere svizzero dopo un problema in nazionale infatti è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una "distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno", ha spiegato l'Inter. Una distorsione lieve che potrebbe portare Sommer a scendere in campo già contro i toscani.