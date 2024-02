Inter, stop di 10-15 giorni per Thuram

Stop per 10-15 giorni per Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter, che si è infortunato durante la gara di andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid martedì scorso, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra, come reso noto dal club nerazzurro. "Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", ha aggiunto l'Inter in una nota: lo stop per Thuram dovrebbe essere di 10-15 giorni, con l'obiettivo di essere a disposizione tra le gare con Genoa (4 marzo) e Bologna (nel weekend successivo) e di tornare al top per la sfida di ritorno contro l'Atletico del 13 marzo, saltando le partite contro Lecce e Atalanta.