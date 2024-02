Inter travolgente: 4-0 all'Atalanta e +12 sulla Juventus

Inter travolgente nel posticipo di Serie A con l'Atalanta. I nerazzurri battono 4-0 la squadra di mister Gasperini e conquistano l'undicesima vittoria consecutiva nel 2024. I ragazzi di Inzaghi salgono così a 69 punti in vetta alla classifica, 11 più della Juventus. E' festa a San Siro dove i nerazzurri hanno dominato per buona parte della gara, confermando di attraversare un periodo di forma eccezionale. E' Darmian a sbloccare la gara al 26' riprende una respinta di Carnesecchi e realizza l'1-0. L'Atalanta ha difficoltà anche a reagire. L'Inter preme e in chiusura del primo tempo Lautaro con un tiro da fuori segna il 2-0. Nella ripresa la musica non cambia. Al 5' del secondo tempo Hateboer tocca con una mano in area e l'arbitro assegna un rigore. Sul dischetto va Lautaro ma Carnesecchi para. Sulla respinta del portiere atalantino, però, Demarchi è il primo ad arrivare e segna il 3-0. Al 72' invenzione di Sanchez che pennella un pallone per Frattesi: l'azzurro sgna il 4-0 ma si infortuna e lascia il campo. Nel finale l'Inter sfiora anche il 5-0 ma l'arbitro fischia e manda le squadre negli spogliatoi.