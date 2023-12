Inter vince 4-0 sull'Udinese a San Siro

I tifosi dell'Inter cantano e festeggiano a San Siro dal primo all'ultimo minuto, dopo l'impressionante vittoria per 4-0 sull'Udinese. Calha ha segnato un rigore, Dimarco e Thuram hanno realizzato un gol nel primo tempo, mentre Lautaro ha firmato il poker sul finire del secondo tempo. Questa è stata la risposta della squadra allenata da Inzaghi alla Juventus, che momentaneamente l'aveva superata in vetta alla Serie A. Statisticamente, si tratta della decima partita senza subire reti per l'Inter. I friulani non sono mai stati in partita: un gol di Lucca è stato annullato per fuorigioco. In classifica, i nerazzurri sono primi con 38 punti in 15 gare, mentre i friulani sono fermi a 12 punti al quinto posto.