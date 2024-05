Internazionali: a Volandri e Garbin la 'Racchetta d'oro 2024'

Filippo Volandri e Tathiana Garbin hanno ricevuto, prima della finale femminile degli Internazionali, la 'Racchetta d'oro' 2024, riconoscimento della Fitp, per i lori percorsi con la nazionale azzurra. E se Volandri, guidando la nazionale da capitano non giocatore, ha riportato la Coppa Davis in Italia 47 anni dopo l'ultima volta, Garbin ha condotto le ragazze azzurre alla Billie Jean King Cup Finals 2023 di Siviglia, culminata col ritorno nella finale della competizione 10 anni dopo il trionfo in Fed Cup. "Sono emozioni fortissime che porto nel cuore, è difficile non commuoversi oggi - ha detto Garbin -. E' bello condividere questo premio con Filippo e la federazione che ha sempre avuto fiducia in me." Poi le parole di Volandri: "Grazie alla federazione che ha creduto nel progetto tecnico, ma grazie soprattutto ai ragazzi per aver riportato la Coppa Davis a casa". Riconoscimento da Wta e Atp anche per Sergio Palmieri, ex direttore degli Internazionali "per aver reso la manifestazione tra le più prestigiose del torneo".