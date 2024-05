Internazionali: Bolelli e Vavassori ai quarti nel doppio

Senza giocatori in singolare, l'Italia al Foro Italico sogna con il doppio. Merito di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ai quarti nella specialità agli Internazionali d'Italia grazie alla vittoria contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden. Un successo in due set 6-2, 6-4 in un'ora e 12 minuti di gioco, vendetta sportiva dopo il ko in finale agli Australian Open. Bolelli e Vavassori affronteranno al prossimo turno l'olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic, coppia n. 7 del seeding.