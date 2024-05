Internazionali: borraccia in testa, lieve ferita per Djokovic

Incidente a fine partita per Novak Djokovic. Il serbo, mentre stava firmando gli autografi ad alcuni tifosi, è stato colpito - in maniera involontaria - dalla borraccia fuoriuscita dallo zaino di una persona che si era sporta dall'alto per ricevere l'autografo del campione. Il numero uno al mondo ha riportato una ferita alla testa e ha perso un po' di sangue. Trasportato al centro medico per le cure del caso, accusa una leggera nausea ma sta bene e la sua situazione non desta grande preoccupazione.