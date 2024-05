Internazionali: Errani-Paolini, speriamo di dare altre gioie

"Non ci sto ancora creando. Non mi sarei mai aspetta di rivincere a Roma anni dopo. É un giorno speciale, vincere davanti a tutti a questo pubblico é un sogno". Lo ha detto Sara Errani commentando la vittoria nel doppio donne agli Internazionali d'Italia. "Speriamo con Jasmine di darvi altre gioie", ha aggiunto. Incredula anche Paolini. "É incredibile essere qui con il trofeo in mano, non ci avrei mai creduto a inizio torneo - ha detto la n.12 del mondo - Grazie a Sara, senza di lei sarebbe stato impossibile. É il torneo più bello dell'anno per noi italiani, grazie per aver reso questa manifestazione perfetta".