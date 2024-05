La n.1 al mondo Iga Swiatek si è qualificata per le semifinali degli Internazionali di Roma, battendo in due set la statunitense Madison Keys (n.16 Wta), col punteggio di 6-1, 6-3. La polacca per accedere alla finale dovrà vedersela con una tra la statunitense Coco Gauff e la cinese Qinwen Zheng, che giocheranno in serata.