Internazionali: Mezzaroma 'sono un driver per attività di base'

"Un evento sportivo di questa portata ha ricadute economiche e turistiche, ma anche sullo sport di base. E' un driver potentissimo affinché i giovani sviluppino e continuino la pratica sportiva". Lo ha detto Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, durante la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali al Colosseo. "Stiamo investendo tanto sul Parco del Foro Italico, su una ristrutturazione generale - ha detto il n.1 di Sport e Salute-. In particolare sul tennis ci sarà un 18/o campo di un certo fascino davanti la Sala delle Armi, e sarà potenziata l'illuminazione. Quest'anno poi ci sarà particolare attenzione ai corretti stili di vita, ci saranno attività luoghi dove promuoveremo la nostra mission aziendale". Parlando della copertura del Centrale, invece, è intervenuto il presidente della FITP, Angelo Binaghi: "Il problema non è la copertura ma la capienza, gli stadi dove si giocano tornei come il nostro devono avere una capienza di 12.500 spettatori, la nostra è di 10mila. Spero la copertura del centrale possa arrivare il prima possibile per raggiungere la capienza che ci è imposta dalla normativa".