Internazionali: Rybakina si ritira, 'sono molto delusa'

La campionessa in carica a Roma, Elena Rybakina, si è ritirata dal tabellone principale femminile a causa di un'indisposizione per malattia. Sarà rimpiazzata dalla "lucky loser", Oceane Dodin. "Sono delusa di dovermi ritirare da Roma quest'anno - ha spiegato la vincitrice della passata edizione degli Internazionali -, ma sfortunatamente non mi sento abbastanza bene per competere. Ho dei bei ricordi dell'anno scorso e non vedevo l'ora di difendere il mio titolo. Roma è così speciale per me, e non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo per rivendicare il mio trofeo e giocare davanti ai tifosi italiani."