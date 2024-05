Internazionali: Sabalenka a Swiatek 'ci vediamo a Roland Garros'

"Ormai è una sfida, spero di ritrovarti al Roland Garros. Queste due settimane sono state incredibili e Ita stata bravissima". Lo ha detto Aryna Sabalenka dopo la sconfitta negli Internazionali d'Italia contro la Swiatek. "Sto cercando solo di divertirmi giocando - ha proseguito la bielorussa -.Grazie a tutti: all'organizzazione, a tutti. Anche al mio team che mi sta seguendo in tante finali. E' tutta colpa loro se sono qui (ride, ndr). Sabalenka ha poi concluso: "All'inizio del torneo non sapevo nemmeno di poter giocare così bene, è stato importante arrivare in finale e fare queste due settimane".