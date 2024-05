Internazionali: Swiatek 'un'altra grande finale, grazie al team'

"Un'altra grande finale, un'altra grande partita, grazie per aver condiviso con me questo momento". Così Iga Swiatek commenta durante la premiazione la vittoria degli Internazionali contro Sabalenka. "Grazie a chi è qui e a chi sta a casa - ha proseguito la tennista polacca - La cosa più bella è che il mio team è sempre dietro di me, così mi posso concentrare solo sul migliorar giorno dopo giorno. Grazie al torneo, a giudici di linea, ai raccattapalle, ogni anno questo torneo è sempre più bello e migliore". Swiatek chiude poi con una battuta sulla coppa vinta. "Speriamo che la prossima volta aprendola ci sia un tiramisù", ha detto la n.1 WTA alzano il coperchio del trofeo vinto e scherzando sul suo dolce preferito.