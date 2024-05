Internazionali: Vondrousova-Kasatkina, show a Piazza del Popolo

Il tennis femminile sbarca a piazza del Popolo, con due protagoniste del panorama mondiale ad esibirsi sul campo allestito nel centro di Roma. A dare spettacolo, in un allenamento-show, sono state Marketa Vondrousova, campionessa in carica di Wimbledon e numero 6 al mondo, e Daria Kasatkina, vincitrice di sei titoli Wta. Sotto gli occhi di appassionati e semplici curiosi le due tenniste si sono allenate non risparmiando colpi che hanno strappato applausi al pubblico. Alla fine stretta di mano e saluti per le due che nei prossimi giorni saranno protagoniste degli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico.