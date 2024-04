Internazionali: wild card per Fognini e Berrettini

Fabio Fognini e Matteo Berrettini, ma anche Martina Trevisan e Sara Errani sono coloro cui sono state assegnate le wild card per gli Internazionali d'Italia di tennis, il cui annuncio è stato fatto nella presentazione dell'evento, a Roma. Nel tabellone femminile, per il main draw sono state assegnate le wild card anche a Lucrezia Stefanini (n.159 Wta), Giorgia Pedone (276), Nuria Brancaccio (292) e Matilde Paoletti (642). Nelle qualificazioni, invece, wild card a Silvia Ambrosio (291), Lisa Pigato (337), Sofia Rocchetti (427), Jennifer Ruggeri (435). Nel tabellone maschile, oltre al ligure (n.94 Atp) ed a Berrettini (98) - ma la sua card andrebbe a Stefano Napolitano (n.126) se il romano dovesse entrare direttamente in tabellone -, sono stati prescelti Matteo Gigante (139), Giulio Zeppieri (141) e Andrea Vavassori (157). Nelle qualificazioni le wild card vanno a Francesco Maestrelli (221), Francesco Passaro (238) e Samuel Vincent Ruggeri (258).