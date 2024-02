Inzaghi 'il vantaggio? Stare concentrati anche quando dormiamo'

"Vantaggio rassicurante in classifica? No, sicurezza non c'è mai. Noi dobbiamo restare concentrati anche quando dormiamo. Il percorso è lunghissimo. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno avuto un grande approccio. La Salernitana ha creato problemi a Napoli, Juventus e Milan. Ma ero sereno, la squadra aveva recuperato bene dopo Roma. Si sono allenati nel migliore dei modi. Ho fatto 3 cambi, potevo farne di più. Ma mi sembravano tutti recuperati e concentrati". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, parlando a Sky Sport dopo la vittoria contro la Salernitana. "Noi guardiamo solo la partita successiva, ho già risposto sullo scudetto. Milan e Juve non molleranno fino alla fine. E adesso cambierà il ritmo, avremo un percorso molto impegnativo, devo continuare ad avere risposte da tutti", ha proseguito l'allenatore. "Abbiamo fatto un ottimo percorso ma ci sono Juventus e Milan che sono in linea con i punteggi degli altri anni. Adesso arrivano partite ravvicinate, le difficoltà aumenteranno e dovremo essere bravi a reagire alle difficoltà", ha aggiunto a Dazn.