Inzaghi, l'Inter deve dare grande prova

Sappiamo l'importanza della gara di domani sera, sappiamo anche che abbiamo di fronte un avversario che ha dimostrato il suo valore già a San Siro. Si tratta di una squadra fisica, che corre tanto, con ottimi giocatori: sappiamo che domani sera, qui nel loro stadio, dove abbiamo già giocato e di cui conosciamo il calore dei tifosi, servirà una grande partita dell'Inter. Affrontiamo una squadra di tutto rispetto, che in Europa ha sempre ottenuto buoni risultati. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo. "Ci vorrà tutto, abbiamo toccato con mano cosa sia il Salisburgo, una squadra fisica e tecnica. Dobbiamo mettere in campo la migliore Inter, sappiamo l'importanza della gara e cercheremo di fare una partita importante".