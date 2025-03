Inzaghi, Motta tornerà presto perché è bravo

"Ci siamo incontrati tante volte, mi dispiace per lui, purtroppo è capitato, lo stimo come allenatore e soprattutto come persona". Così Simone Inzaghi oggi a Coverciano ha commentato l'esonero di Thiago Motta alla guida della Juventus. "Penso che tornerà velocemente perché è un tecnico davvero bravo" l'augurio che l'allenatore dell'Inter ha poi rivolto al collega italo-brasiliano.