Inzaghi, stasera Inter da Pallone d'Oro per sacrifio

"Sicuramente dobbiamo migliorare nella concentrazione, se vediamo le partite dove non abbiamo preso gol sono tutte contro squadre importanti come la Roma. Sappiamo di dover lavorare e migliorarci. Ma stasera con le difficoltà avute abbiamo fatto un ottima gara". Lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, dopo la vittoria di Roma a DAZN. "Sono contento di quello che mi hanno dimostrato i ragazzi oggi. Lautaro da Pallone d'Oro? Per vincerlo deve continuare così, intanto è tra i cinque più forti al mondo, ma stasera darei il Pallone d'Oro a tutta l'Inter per il sacrificio fatto che dopo mezz'ora avevo quasi finito i cambi", ha aggiunto. Sulle condizioni di Calhanoglu ha spiegato: "Penso si sia fermato in tempo. Il dolore è rimasto come prima della gara".