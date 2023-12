Italia argento nella Scherma ai Mondiali, Parigi è vicina

L'argento è in cassaforte insieme al pass per Parigi. All'alba italiana, nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di spada a Vancouver, l'Italia maschile della spada allenata dal ct Dario Chiadò è salita sul secondo gradino del podio, cedendo solo nella finale contro il Giappone (32-27) ma mantenendo la vetta al ranking di qualifica olimpica, obiettivo ipotecato a due gare dal termine per l'ammissione ai Giochi 2024. La squadra azzurra femminile ha chiuso al quinto posto, come nella prima prova stagionale del circuito iridato svolta un mese fa a Legnano. La conferma, ma decisamente "più felice", è arrivata anche per la formazione degli spadisti che era stata medaglia d'argento pure a novembre sulle pedane di Berna. Il quartetto dell'Italia della spada maschile campione del mondo in carica, con Valerio Cuomo al posto di Gabriele Cimini, composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli, ha messo a segno una prestazione di squadra di grande spessore.