Italia con Vicario in porta e turn over totale

Vicario in porta al posto di Donnarumma, e un'Italia che si concede al turn over totale: Luciano Spalletti cambia tutti e undici i titolari della seconda amichevole con l'Ecuador, che a New York chiude la tournee' americana. La coppia d'attacco e' composta da Zaniolo-Raspadori. In difesa Darmian, Mancini e Bastoni; esterni Dimarco e Bellanovoa. Rinnovato rispetto al Venezuela anche il centrocampo, con Barella, Jorginho e Pellegrini.