Italia-Germania 2-1, l'esordio è sfavorevole per l'Italia

L'Italia è stata sconfitta 2-1 dalla Germania nella seconda giornata della United Cup 2024, il torneo per nazioni a squadre miste che proseguirà fino al 7 gennaio tra Perth e Sydney. A Sydney, nella prima delle tre sfide con i tedeschi, Jasmine Paolini ha superato anche una crisi di crampi per battere 6-4, 7-5 l'ex numero uno al mondo Angelique Kerber, al rientro nel circuito dopo 18 mesi di pausa per maternità. Successivamente, Alexander Zverev ha superato in rimonta (6-7, 6-3, 6-4) Lorenzo Sonego. Nel doppio decisivo, Angelica Moratelli e Lorenzo Sonego sono stati sconfitti 6-3 6-0 da Angelique Kerber ed Alexander Zverev. La formazione azzurra tornerà in campo il 3 gennaio prossimo contro la Francia, che in precedenza, l'1 gennaio, si incrocerà con la Germania.