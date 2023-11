Italia in finale, King Cup di Tennis per B.J.

A Siviglia l'Italia batte la Slovenia e si qualifica per la finale della Billie Jean King Cup, la cosiddetta Davis di tennis femminile. In finale affronterò la vincente tra Canada e Repubblica Ceca. Dopo la vittoria nel primo singolare di Martina Trevisan, il punto decisivo è stato realizzato da Jasmine Paolini che ha superato per 6-2, 4-6, 6-3 Tamara Zidansek.