Italia-Macedonia, 40.000 biglietti venduti per Euro 2024 a Roma

Sono stati venduti 40.000 biglietti per la partita Italia-Macedonia del Nord in programma venerdì alle 20,45 all'Olimpico di Roma. Ne sono ancora disponibili 20.000, ma le richieste sono numerose. Intanto, gli Azzurri, divisi in due gruppi (uno ha lavorato la mattina, l'altro nel pomeriggio, al quale ha partecipato una formazione mista Under 17 e 18 della Fiorentina) hanno concluso il secondo giorno di allenamenti a Coverciano. Appaiono recuperati dai rispettivi fastidi fisici sia lo juventino Cambiaso sia il romanista Cristante, mentre per l'attaccante bianconero Kean è ancora previsto lavoro differenziato.