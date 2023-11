Italia vince 1-0 sulla Francia nella B.J. King Cup di Tennis.

L'Italia parte bene alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals che si stanno disputando a Siviglia. Nel primo singolare della sfida contro la Francia, Martina Trevisan, n.43 WTA, ha battuto in rimonta per 2-6 6-2 6-2, in due ore e 12 minuti di partita, Alizé Cornet, n.118 del ranking. Nel secondo singolare, Jasmine Paolini, n.30 WTA, troverà dall'altra parte della rete Caroline Garcia, n.20 WTA, mentre in doppio sono state annunciate Cocciaretto e Trevisan contro Garcia e Kiki Mladenovic, anche se le scelte potrebbero cambiare prima dell'incontro.