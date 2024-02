Italiano, la Lazio è forte ma ci faremo trovare pronti

''La Lazio è una squadra forte e in salute ma ci faremo trovare sicuramente pronti''. Così Vincenzo Italiano aspettando la gara di domani sera al Franchi contro la formazione di Maurizio Sarri, autentico tabù per lui e per la Fiorentina che negli ultimi confronti ha subito perlopiù sconfitte. ''Vero che in questi anni non siamo mai riusciti a battere i biancocelesti - ha ammesso il tecnico viola - e per questo motivo, oltreché perché vogliamo restare attaccati alle prime posizioni, faremo di tutto per invertire il trend''. Tra i convocati ancora assenti Dodò, Castrovilli, Kouamé e Christensen, tutti disponibili gli altri, compreso Biraghi che ha smaltito la botta alla caviglia rimediata a Empoli.