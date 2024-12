Ivan Juric alla guida del Southampton: nuova sfida in Premier League

Ivan Juric riparte dalla Premier League dopo la fine della sua esperienza sulla panchina della Roma, che lo ha esonerato il 10 novembre scorso. Il Southampton ha ufficializzato l'arrivo del tecnico croato, che prende il posto di Russell Martin, licenziato dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Tottenham.

Juric ha firmato fino a giugno 2026 con opzione per altri due anni. "Sono molto contento - ha detto Juric ai canali ufficiali del club - Penso che sia una sfida davvero grande, ma sono molto ottimista perché ho visto una squadra che può fare meglio. È importante entrare subito in sintonia con i tifosi. Voglio una squadra aggressiva e penso che ai tifosi del Southampton piacerà".

"Nonostante l'attuale posizione del club in Premier League (ultimo con 5 punti ottenuti in 16 partite) - aggiunge il club inglese - restiamo concentrati sulla lotta per la salvezza in questa stagione e crediamo che l'arrivo di Juric ci fornirà la grinta e la determinazione necessarie per migliorare i risultati in campo".