Jacobs 'di nuovo felice in pista, pronto a vincere ancora'

"In America serviva mettere un punto e ricominciare. Dovevo ritrovare la sensazione di essere felice, ultimamente non ero sereno in pista. Ora invece lo sono di nuovo". Lo ha detto Marcell Jacobs, oro olimpico a Tokyo, a margine della presentazione dello Sprint Festival. "I due ori vinti non te li regala nessuno - ha aggiunto -. Ti fanno capire che nella vita si possono raggiungere tutti gli obiettivi. Subito dopo due vittorie così però pensi "e ora che faccio?", poi passano gli anni e capisci che l'atletica è la vita. Quindi tre anni dopo posso vincere ancora". A chi gli chiede se domani nello Sprint Festival può scendere sotto i dieci secondi ha risposto: "Se tutto va come deve andare per come mi sto allenando dico di sì, poi vediamo se quanto fatto in allenamento lo traduco in gara".