Jacobs, è solo l'inizio, spero che il culmine sia a Parigi

"Sono veramente contento per le due gare di oggi, due volte sotto i dieci secondi, era quello che avevo pronosticato nel senso che, passo dopo passo, gara dopo gara, poteva arrivare un'ottima conferma del lavoro che stiamo facendo". Così Marcell Jacobs dopo aver vinto a Turku la finale dei 100 metri del meeting intitolato al grande Paavo Nurmi. "Sono contentissimo per me e per Chituru - dice ancora Jacobs -, che ha fatto veramente un'ottima prova. Io mi sento un po' un fratello maggiore, abbiamo fatto una gara incredibile, e spero che sia l'inizio di una grande stagione che culminerà, ovviamente, con l'Olimpiade di Parigi".