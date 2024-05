Jacobs, 'non sono preoccupato, sento che le gambe vanno'

"Non sono preoccupato, perché sento le gambe che vanno e che possono andare molto più forte, ma adesso bisogna mettere insieme tutti i pezzi". Lo dice Marcel Jacobs dopo il terzo posto in 10"19 a Ostrava, terza uscita stagionale dopo il 10"11 di Jacksonville e il 10"07 dei Marmi. "Oggi non è andata male: è andata malissimo - dice ancora -. Dopo 40 metri mi sono sentito in un assetto di corsa non giusto. Ho iniziato a perdere le gambe dietro e da quel momento ho fatto fatica. Mi aspettavo tutt'altre sensazioni, non avevo potenza e velocità. Credo però che sia migliorata la prima parte: ora devo metterla insieme alla seconda".