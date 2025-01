Jannik Sinner festeggia a Montecarlo con Ciccone e Giovinazzi prima dell'Open d'Australia 2024

Una notte di fine anno a tavola con degli amici a Montecarlo, e poi via verso l'Australia. Jannik Sinner ha trascorso la notte scorsa a casa di amici nel Principato di Monaco dove risiede. Con lui c'erano fra gli altri, come documentato sui social, il ciclista Giulio Ciccone, seduto proprio di fronte al numero uno mondiale del tennis, e il pilota della Ferrari Antonio Giovinazzi, vincitore con una vettura di Maranello della 24 Ore di Le Mans del 2023. Cena e brindisi di benvenuto al 2025 per questo tris di campioni, in attesa di nuove imprese nelle rispettive discipline. Che ora per Sinner potrebbe essere il bis del successo nell'Open d'Australia del 2024.