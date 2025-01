Jannik Sinner si allena a Melbourne con Cruz Hewitt in vista degli Australian Open

Dopo essere arrivato a Melbourne nelle scorse ore direttamente da Montecarlo, dove aveva ultimato la preparazione, Jannik Sinner è subito andato in campo per il primo allenamento alla Rod Laver Arena. Il n.1 del mondo, campione in carica dell'Australian Open, ha condiviso il campo con Cruz Hewitt, 16 anni, figlio di Leyton, quest'anno in gara con una wild card. Curiosamente i due si erano già allenati a Melbourne nel 2020, anno d'esordio di Jannik agli Aus Open, quando Hewitt jr. aveva appena 11 anni.

Domani Sinner alzerà l'asticella, visto che il suo sparring partner sarà lo svizzero Stan Wawrinka, campione a Melbourne nel 2014. I primi test per Sinner sono in programma martedì 7 (alle 6 ora italiana) e venerdì 10 gennaio (ore 9 in Italia), impegnato nell'Opening Week degli Australian Open. L'azzurro giocherà due esibizioni: la prima contro Alexei Popyrin, la seconda con Stefanos Tsitsipas.