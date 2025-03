Jasmine Paolini annuncia la separazione dall'allenatore Renzo Furlan

Le strade di Jasmine Paolini e del suo allenatore, Renzo Furlan, si dividono. Con un post sui social la tennista italiana, numero 6 della classifica Wta, ha annuncio l'addio al tecnico che ha contribuito al suo exploit del 2024.

"Voglio dire un enorme grazie a Renzo Furlan per tutto quello che ha fatto per me - ha scritto Paolini su Instagram -. Abbiamo fatto un viaggio straordinario, condiviso momenti indimenticabili, tra cui un incredibile 2024, la finale a Wimbledon e al Roland Garros, l'oro olimpico a Parigi. E anche nel 2025 siamo partiti alla grande".

"Furlan è stato una parte fondamentale della mia crescita, sia come giocatrice che come persona - ha aggiunto - Tutto quello che ho imparato da lui mi accompagnerà sempre e continuerà a guidarmi nel futuro, e resterà comunque una persona importante in questo nuovo capitolo".

Nel 2024, i coach Wta hanno eletto Renzo Furlan come allenatore dell'anno nel circuito.