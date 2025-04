Jasmine Paolini raggiunge la semifinale al Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda

Jasmine Paolini è in semifinale del 'Porsche Tennis Grand Prix', torneo Wta 500 con un montepremi di 925.661 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa indoor della 'Porsche Arena' di Stoccarda.

In un incontro dei quarti, la 29enne di Bagni di Lucca, n.6 del mondo e qui testa di serie n. 5, accompagnata a dal nuovo coach Marc Lopez, ha sconfitto per 6-4 6-3, in un'ora e 28 minuti di gioco, la statunitense Coco Gauff, n. 4 del ranking e del seeding, superata da Paolini per la prima volta in tre confronti.

Domani, in semifinale, Jasmine affronterà la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, che è in vantaggio per 4-2 nei confronti diretti con la giocatrice toscana.