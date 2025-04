Jasper Cillessen operato d'urgenza: perforazione intestino dopo scontro in LaLiga

Una forte ginocchiata all'addome gli ha provocato la perforazione dell'intestino: è capitato ieri sera al portiere del Las Palmas Jasper Cillessen che è stato operato nella notte.

Sono stati attimi di paura durante l'incontro della 29/a giornata de LaLiga tra Celta Vigo e Las Palmas. Cillessen è rimasto giù in seguito a uno scontro con Borja Iglesias. Il portiere olandese del Las Palmas, intervendo sull'avversario in volata verso l'area di rigore, ha subito una forte ginocchiata all'addome che lo ha costretto a uscire al 24'. Dolorante, l'ex Barcellona è stato trasportato in ospedale dove gli è stata diagnosticata la perforazione dell'intestino tenue.

Il Las Palmas ha quindi aggiornato tutti con una nota, facendo tirare un sospiro di sollievo dopo la preoccupazione: "Cillessen è stato operato con successo, l'intervento è stato via laparoscopica". Il portiere rimarrà in osservazione in ospedale e al momento non sono noti i tempi di recupero.