Juan Jesus, Acerbi è andato oltre ma ha chiesto scusa

"In campo ci sta dire di tutto, lui ha visto che è andato oltre e ha chiesto scusa. E' un bravo ragazzo, ha chiesto scusa e quando l'arbitro fischia va tutto a posto. Spero non accada più, è un ragazzo intelligente". Così il giocatore del Napoli Juan Jesus, ex della sfida a San Siro con l'Inter, ai microfoni di Dazn, parlando dell'episodio di cui si era lamentato in campo con l'arbitro, col difensore dell'Inter che gli avrebbe detto "sei un ne..o". Parlando della gara, Juan Jesus ha proseguito: "Una buona partita, nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi: il pareggio ci sta, potevamo anche vincere. Questo dimostra la forza del gruppo nonostante le difficoltà. Ci crediamo alla Champions, la matematica ci dà ancora la possibilità di sognare: dobbiamo dare tutto".