Juric carica la Roma 'mi aspetto mentalità e voglia di vincere'

"Noi come mentalità dobbiamo andare avanti ragionando partita per partita e dimostrando di essere un gruppo. L'altro giorno con il Torino abbiamo fatto una buona vittoria ma se non si fa risultato a Verona non abbiamo fatto niente. Mi aspetto mentalità e gioco cercando di vincere". Così Ivan Juric, tecnico della Roma, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro l'Hellas. Il croato sottolinea come quello di Verona sia un ambiente "che spinge tanto la squadra, hanno giocatori veloci e tecnici, hanno alternato prestazioni eccellenti con prestazioni meno buone. Vengono da un periodo di risultati negativi e saranno incattiviti, avranno voglia di fare risultato e come sempre lì sarà una partita difficilissima", prosegue. Poi un pensiero sui giovani, che in rosa sono tanti e "con un margine di crescita importante, si può fare risultato anche con loro. Dovbyk? Vediamo, in base all'allenamento di oggi decideremo. Vedrò chi ha recuperato e chi no, saranno tutte scelte tecniche" mentre su Dybala, autore del gol vittoria, Juric ammette che ha "colto l'importanza di presentarsi sul campo e giocare bene a calcio, per vincere, il resto non conta niente. Lui ha senso della partita, ogni volta che gioca ha più libertà rispetto ad altri", conclude.