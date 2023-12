Juric, "Con l'Atalanta contano solo i punti" (Calcio, Torino)

"A Bologna abbiamo fatto molto per 60 minuti e poi abbiamo pagato caro i nostri errori: con l'Atalanta contano solo i punti, faremo di tutto per vincere, anche per fare un regalo di compleanno al Toro", ha dichiarato il tecnico granata, Ivan Juric, alla vigilia della sfida contro i bergamaschi e nel giorno del 117esimo compleanno del club. "Zapata è molto motivato per questa gara, Ricci sta bene e adesso vediamo se partirà dall'inizio o a gara in corso", ha continuato l'allenatore, "mentre in porta ci sarà Milinkovic-Savic". Sul percorso della sua squadra, "continuo a vedere cose positive, ma se pensiamo di essere al livello dell'Atalanta ci sbagliamo di grosso", ha analizzato il tecnico croato, "e adesso dobbiamo recuperare quei punti che ci mancano: dobbiamo essere ambiziosi, pensando a crescere di partita in partita".