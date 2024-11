Juric dirige allenamento della Roma, ma rimane in bilico

La panchina di Ivan Juric rimane in bilico, ma l'allenamento della Roma di questa mattina è stato diretto comunque dal tecnico croato a Trigoria. Il ko con il Verona sta spingendo la proprietà a delle riflessioni sul futuro della guida tecnica giallorosa con i Friedkin che nelle ultime ore sono tornati in Europa spostandosi tra Londra e Parigi. Una decisione non è ancora stata presa, con la settimana prima della sosta che si chiuderà con le sfide contro l'Union Saint Gilloise e Bologna. Intanto, per la panchina giallorossa, oltre a Claudio Ranieri e Roberto Mancini, circolano i nomi di Paulo Sousa, che attualmente allena in Arabia Saudita ma ha una clausola rescissoria, e Frankie Lampard. Sembra invece da escludere, per decisione della proprietà, il ritorno di Daniele De Rossi.