Juric dirige l'allenamento della Roma a Trigoria

Fissata per le 12 di questa mattina la ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo il ko di ieri sera contro la Fiorentina e a dirigere l'allenamento c'è stato ancora Ivan Juric. Il caos intorno al club giallorosso comunque non si placa con la posizione del tecnico romanista che non è più salda come nei giorni scorsi. Giovedì ci sarà l'infrasettimanale di campionato contro il Torino.